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Энергоколлапс в Киеве: город может остаться без света на две трети суток – прогноз эксперта

Энергоколлапс в Киеве: город может остаться без света на две трети суток – прогноз эксперта

Киев уже в этом месяце может столкнуться с отключениями электроэнергии по 14–16 часов в сутки, если Россия продолжит удары по объектам энергетики.

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