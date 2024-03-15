В Венгрии назвали неподобающей речь посла США в Будапеште

Власти Венгрии назвали неподобающей речь посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, в которой он раскритиковал правительство республики за сближение с Россией, а также за действия, «подрывающие доверие и дружбу» с США.
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