Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в какой-то из запрещённых в России социальных сетей, что так же, как Иран пытается оставить мир без нефти и газа, Россия намерена устроить массовый глобальный голод В чём виноват Иран, понятно – защищаясь от неспровоцированной агрессии США и Израиля, он перекрыл пути доставки энергоносителей из стран Персидского залива, что привело к росту цен на сырую нефть, газ и нефтепродукты.
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