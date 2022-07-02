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Белоруссия: военное сотрудничество с Россией и повышение статуса в ШОС

Белоруссия: военное сотрудничество с Россией и повышение статуса в ШОС

Агрессивные планы коллективного Запада в отношении России требуют адекватных мер укрепления военной безопасности на белорусском направлении – не случайно, что именно наиболее коротким «белорусским» путём двигались на Восток и Наполеон, и Гитлер.

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