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Дешево и сердито. Новые ракеты из С-400 обрушились на украинские заводы

Дешево и сердито. Новые ракеты из С-400 обрушились на украинские заводы

Зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-400, составляющий костяк российской системы противовоздушной обороны, продемонстрировал на украинском театре военных действий новые возможности баллистических ударов.

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