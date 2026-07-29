Дешево и сердито. Новые ракеты из С-400 обрушились на украинские заводы

Зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-400, составляющий костяк российской системы противовоздушной обороны, продемонстрировал на украинском театре военных действий новые возможности баллистических ударов.
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