685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 Всплыли факты о голодном детстве Кабаевой Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала о том, как обращалась со своими воспитанницами, в числе которых была и Алина Кабаева.