Как снимали фильм «Старики-разбойники»: 15 интересных фактов о фильме. (История советского кино. Любимые фильмы) ﻿

®oots (От Бобра всем добра)蝸牛そろそろ登れ富士の山 Вот уже более 50 лет прошло с тех пор как Эльдар Рязанов снял свой замечательный фильм «Старики-разбойники» (1971), рассказывающий о двух казалось бы «списанных со счетов» пенсионерах, которые смогли «задать жару».