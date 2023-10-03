— В среднем сегодня каждый второй житель Краснодара передвигается по городу на личном автомобиле, - цитирует директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина пресс-служба администрации Краснодара.
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