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Каждый второй житель Краснодара передвигается по городу на личном автомобиле

Каждый второй житель Краснодара передвигается по городу на личном автомобиле

— В среднем сегодня каждый второй житель Краснодара передвигается по городу на личном автомобиле, - цитирует директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина пресс-служба администрации Краснодара.

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