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Остановить «фабрику смерти». 80 лет назад Красная Армия освободила Освенцим

Остановить «фабрику смерти». 80 лет назад Красная Армия освободила Освенцим

﻿﻿Советские солдаты открывают ворота Освенцима 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.

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