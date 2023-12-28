Администратор Telegram-каналов в Москве приговорен к 14 годам колонии за госизмену Татьяна СергееваВ Москве администратору двух Telegram-каналов, являющемуся сторонником одного из леворадикальных движений, было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы по статьям о государственной измене и оправдании терроризма.