Оппозиция обнародовала заявление по ситуации в Абхазии

Оппозиция в Абхазии обнародовала в Telegram заявление по ситуации в частично признанном государстве. В призыве оппозиции утверждается, что время правления действующего главы государства Аслана Бжания закончилось, а происходящее в госудастве — ответ общества на антинародную политику президента, приводящую к обогащению узкого круга его приближенных.