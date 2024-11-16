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Оппозиция обнародовала заявление по ситуации в Абхазии

Оппозиция обнародовала заявление по ситуации в Абхазии

Оппозиция в Абхазии обнародовала в Telegram заявление по ситуации в частично признанном государстве. В призыве оппозиции утверждается, что время правления действующего главы государства Аслана Бжания закончилось, а происходящее в госудастве — ответ общества на антинародную политику президента, приводящую к обогащению узкого круга его приближенных.

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