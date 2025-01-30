Политолог Блохин заявил, что Трамп ждёт заморозки конфликта на Украине

Политолог Константин Блохин проинформировал о том, что лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ о временной остановке связанных с оказанием поддержки киевского режима программ ради того, чтобы как можно скорее добиться замораживания бушующего на украинской территории противостояния.