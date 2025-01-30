Политолог Константин Блохин проинформировал о том, что лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ о временной остановке связанных с оказанием поддержки киевского режима программ ради того, чтобы как можно скорее добиться замораживания бушующего на украинской территории противостояния.
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