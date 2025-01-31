Из каких лоскутов была создана Украина

@ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Марк Старолисов Кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современного украинского государства? Исторические права на украинские земли вскоре станут предметом дискуссии профессионалов, заявил глава СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин.