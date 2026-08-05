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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Ред Булл» всегда активно поддерживал мои проекты вне «Ф-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что заезды вне «Формулы-1» помогают ему и во время Гран-при.

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