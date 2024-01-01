Бандеровец подготовил подарки русским детям Донбасса, 2014 год Так вот об этой куче расслабляющих почти победных для нас материалов СМИ и Интернета про "Ураааа, им там не дали, сям не дали, у них кончается всё и люди тоже": Бандеровцы и подыхая вполне способны на гнуснейшие мерзости.
На что способны слабеющие бандеровцы?
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Эти УБЛЮДКИ способны на любую ПОДЛОСТЬ И МЕРЗОСТЬ...
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8 час.
Леонид Попивняк
.....недогосударство окраина не должно существовать.......
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2 час.
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