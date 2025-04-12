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Закон, порядок, государство

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В День космонавтики глава МЧС России Александр Куренков пообщался с пожарными космодромов

В День космонавтики глава МЧС России Александр Куренков пообщался с пожарными космодромов

Главе ведомства в режиме видеоконференции о работе доложили руководители двух специальных управлений федеральной противопожарной службы МЧС России, обеспечивающих пожарную безопасность на космодромах Байконур и «Восточный».

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