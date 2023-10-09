Азаров: более половины украинцев находятся за чертой бедности

С момента начала пути Украины в Евросоюз за чертой бедности оказались более половины граждан страны. Так бывший украинский премьер Николай Азаров прокомментировал слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил, что Украину ждет «трудный бой» перед вступлением в ЕС.