Азаров: более половины украинцев находятся за чертой бедности

С момента начала пути Украины в Евросоюз за чертой бедности оказались более половины граждан страны. Так бывший украинский премьер Николай Азаров прокомментировал слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил, что Украину ждет «трудный бой» перед вступлением в ЕС.
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