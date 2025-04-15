Прогноз погоды в Крыму на 15 апреля ☀️ В Симферополе +18 и ясно В Севастополе +17 и ясно В Евпатории +17 и ясно В Черноморском +16 и ясно В Джанкое +17 и ясно В Ялте +16 и ясно В Алуште +18 и ясно В Керчи +14 и ясно В Армянске +17 и ясно В Красноперекопске +18 и ясно В Бахчисарае +19 и ясно В Феодосии +15 и малооблачно В Судаке +17 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.