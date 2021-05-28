Два мира, наш и наркоманский

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешекПолитикаДва мира, наш и наркоманскийХотелось бы уточнить одну старую сентенцию господина Сёмина про «два отечества». На самом деле «два мира».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья ГордееваЧто то прав, а вот с чем то я не СОГЛАШУСЬ! Возьмём для примера только один громадный завод УРАЛАЗ. С его существованием - это ЭПОХА, победителя в Великой Отечественной войне. Завод строился, появлялись новые громадные цеха, менялось оборудование и т.д. Были рабочие места для каждого живущего Гражданина в городе. И ЧТО?????.... в одночасье всё распродали, рабочих и специалистов с большой буквы просто выбросили за ворота. А станки по несколько тонн шикарные отправили, как металл за границу. Кто на варился???.... И так по всей Матушке России. Все Совхозы и колхозы по стране закрылись. Но открылись- такие как Ариант и ему подобные. Кормят не понятно чем. Порошковое китайское молоко и многое другое. Однажды едим из Челябинска. А 4-х летняя дочь спрашивает меня: " Почему на бутылках написано Чебаркульское молоко? Потому что, отвечаю я молоко из Чебаркуля. А где тогда коровы? Я что-то не видела никогда нигде. И действительно, нет коров и нет коровников нигде. Точно так же и совхозов и колхозов нет. Китайские бизнесмены спалили все земли отравами. Различные компоненты везут из Китая. А это всё за копейки купленное и отрава. А здесь бадяжат, что попало. Никто сегодня не проверяет. Нет у нас Роспотребнадзора с этими функциями. Рыба гниёт с головы.Андрейс чужих слов песня или просто врёшь не зная.Комментировать
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