В БАЛАШИХЕ БОРОДАЧ С НЕИЗВЕСТНОЙ В НИКАБЕ ПОПЫТАЛСЯ НАПАСТЬ НА ЖЕНЩИНУ ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ: РУССКИЕ НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ

«"Пусть врач осматривает через платок"»⁠⁠ Напялили хиджаб/никаб/платок и т.д забудьте путь в поликлинику и больницы! (иди к табибу) Потому что: - там в основном безбожники, поклонники теории эволюции и обращаться к ним грех; -плохо тебе? Сыпью покрылась? Так значит так сверху всевышней решил: И если уж ты вся такая правоверная , в палатки, матрасы замотана, обращаться туда значит идти против воли сверху.