Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Елена
    Эти животные понимают лишь силу, так и надо общаться с ними на понятном языке... 😏В БАЛАШИХЕ БОРОДА...
  • Karmadon
    При Брежневе такого не было...«Жизнь - д@рьмо!»...
  • Евгений Алексеенко
    Это правильно.Итак, этот вечер показал, что сила в единстве и готовности действовать. Мы не оставим безнаказанным так...В БАЛАШИХЕ БОРОДА...

В БАЛАШИХЕ БОРОДАЧ С НЕИЗВЕСТНОЙ В НИКАБЕ ПОПЫТАЛСЯ НАПАСТЬ НА ЖЕНЩИНУ ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ: РУССКИЕ НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ

В БАЛАШИХЕ БОРОДАЧ С НЕИЗВЕСТНОЙ В НИКАБЕ ПОПЫТАЛСЯ НАПАСТЬ НА ЖЕНЩИНУ ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ: РУССКИЕ НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ

«"Пусть врач осматривает через платок"»⁠⁠ Напялили хиджаб/никаб/платок и т.д забудьте путь в поликлинику и больницы! (иди к табибу) Потому что: - там в основном безбожники, поклонники теории эволюции и обращаться к ним грех; -плохо тебе? Сыпью покрылась? Так значит так сверху всевышней решил: И если уж ты вся такая правоверная , в палатки, матрасы замотана, обращаться туда значит идти против воли сверху.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Своим  тупые опровержения оставьте при себе. У вас: &quot;И я - не я! и бабайка не моя&quot;.
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1 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это правильно.Итак, этот вечер показал, что сила в единстве и готовности действовать. Мы не оставим безнаказанным такое поведение и будем бороться за справедливость до конца. Будьте уверены, что Русская Община всегда рядом и готова прийти на помощь в трудную минуту.
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28 мин.
Елена
Эти животные понимают лишь силу, так и надо общаться с ними на понятном языке... 😏
Ответить
1 мин.

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