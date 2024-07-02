В БАЛАШИХЕ БОРОДАЧ С НЕИЗВЕСТНОЙ В НИКАБЕ ПОПЫТАЛСЯ НАПАСТЬ НА ЖЕНЩИНУ ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ: РУССКИЕ НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ

«"Пусть врач осматривает через платок"» Напялили хиджаб/никаб/платок и т.д забудьте путь в поликлинику и больницы! (иди к табибу) Потому что: - там в основном безбожники, поклонники теории эволюции и обращаться к ним грех; -плохо тебе? Сыпью покрылась? Так значит так сверху всевышней решил: И если уж ты вся такая правоверная , в палатки, матрасы замотана, обращаться туда значит идти против воли сверху.
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