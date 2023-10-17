Трагедия в Газе: удар по больнице вызвал гибель людей и массовые протесты Елена ГалицкаяВ срочном сообщении Министерство здравоохранения сектора Газа, контролируемое движением ХАМАС, объявило о более чем 500 погибших в результате разрушительного взрыва, который, как утверждают, был вызван израильским авиаударом по больнице Аль-Ахли.