В центре Калуги разогнали нелегально торгующих бабушек

На центральной улице Калуги разогнали зарабатывающих на хлеб бабушек - под предлогом того, что наш город должен стать чищеНа центральной улице Калуги разогнали зарабатывающих на хлеб бабушек - под предлогом того, что наш город должен стать чище.
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