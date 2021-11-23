Происшествия

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В Краснодарском крае в рамках краевой акции «Госуслуги - это просто!» полицейские проводят мастер-классы

В Краснодарском крае в рамках краевой акции «Госуслуги - это просто!» полицейские проводят мастер-классы

В Новороссийске сотрудники полиции посетили городскую станцию переливания крови и встретились с медицинским персоналом.

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