Киевляне о ситуации в городе: «Все вокруг теперь говорят по-русски»

«ПолитНавигатор» приводит свидетельства из социальных сетей о происходящем Киеве от горожан. Мы специально не называем их имен по соображениям безопасности, поскольку зачастую позиция авторов не соответствует «официальной линии» украинских властей.
«ПолитНавигатор» приводит свидетельства из социальных сетей о происходящем Киеве от горожан. Мы специально не называем их имен по соображениям безопасности, поскольку зачастую позиция авторов не соответствует «официальной линии» украинских властей.
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