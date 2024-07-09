Небензя: Запад закрывает глаза на размещение вооружения ВСУ в жилых кварталах

REUTERS/Thomas Peter На Совете Безопасности ООН 9 июля российский представитель Василий Небензя напомнил, что подобные трагедии, как удар по больнице, и раньше происходили накануне крупных международных мероприятий.
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