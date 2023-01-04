Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Ивич расторг контракт с «Маккаби» из Тель-Авива. Сообщалось, что он возглавит «Краснодар»

«Маккаби» из Тель-Авива объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Решение об уходе 45-летнего серба из израильского клуба принято по взаимному согласию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх