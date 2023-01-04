Ивич расторг контракт с «Маккаби» из Тель-Авива. Сообщалось, что он возглавит «Краснодар»

«Маккаби» из Тель-Авива объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Решение об уходе 45-летнего серба из израильского клуба принято по взаимному согласию.
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