14 алтайских чиновников вошли в федеральный резерв управленческих кадров

В "высшем уровне" оказались глава регионального Минздрава Попов, министр спорта Рябцев, а также начальник управления по предпринимательству Евстигнеев 14 чиновников из органов исполнительной власти Алтайского края вошли в федеральный резерв управленческих кадров.