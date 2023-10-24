14 алтайских чиновников вошли в федеральный резерв управленческих кадров

В "высшем уровне" оказались глава регионального Минздрава Попов, министр спорта Рябцев, а также начальник управления по предпринимательству Евстигнеев 14 чиновников из органов исполнительной власти Алтайского края вошли в федеральный резерв управленческих кадров.
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