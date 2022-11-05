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Клопп о критике ЧМ в Катаре: «Никто ничего не сделал 12 лет назад, сейчас ситуацию не изменить. Дайте игрокам и тренерам работать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает запоздалой критику ЧМ-2022 в Катаре. «Это футбольный турнир, мы все позволим ему состояться, и это естественно, ведь никто ничего не сделал 12 лет назад.

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