Женщина списала кашель на простуду и оказалась смертельно больна

У жаловавшейся на сухой кашель британки нашли редкий вид рака В феврале 34-летняя жительница Великобритании Эмма Снейп заметила у себя сухой кашель, который списала на затяжную простуду, однако оказалась смертельно больна.
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