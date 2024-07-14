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Очередной штат собрался отделяться от США. На этот раз - Нью-Гэмпшир

Очередной штат собрался отделяться от США. На этот раз - Нью-Гэмпшир

Ой, а что такое происходит то? Разве США - это не та самая страна, где все ездят на кадиллаках и живут в особняках по 10 комнат, где можно вообще не работать, живя на пособие, ну а если взять и куда-нибудь устроиться, то сразу 10 тыщ баксов в месяц будут платить? Разве нет? Разве не там, всё вежливы и предупредительны, спрашивают друг у друга "как дела", все законопослушны и нулевая коррупция? Зайдите на любой либеральный форум, тысячи пользователей вам подтвердят! Потому что в кино видели! Но, видимо, Голливуд всё-таки, слегка лукавит.

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АндрейБорков
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