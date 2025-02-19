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Амурская область выделит 31 млн рублей на ремонт жилья ветеранов ко Дню Победы

Амурская область выделит 31 млн рублей на ремонт жилья ветеранов ко Дню Победы

Администрация Амурской области направит 31 млн рублей на ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны к 80-летию Победы.

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