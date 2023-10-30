Глава МИД Индии: Давление на Нью-Дели из-за закупок нефти у РФ продолжится

Западные страны продолжат оказывать давление на Индию из-за твердой позиции Нью-Дели по вопросу закупок российской нефти, однако республика продолжит следовать избранному ей курсу в целях заботы о своем населении.
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