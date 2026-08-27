Русские совершили технологический рывок – Оружие, прямо сейчас выжигающее всё: Паника в докладах ГУР. США сделали неожиданное открытие

Россия смогла вывести дроностроение на новый уровень, совершив технологический рывок. Заметное снижение количества пусков "Гераней" старых моделей стало частью новой стратегии, кратно увеличившее число поражаемых и уничтожаемых объектов.
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