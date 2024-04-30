Байден: конгрессу необходимо принять меры по ужесточению оборота оружия в США

Президент США Джо Байден после нападения преступника на полицейских в городе Шарлотт в Северной Каролине заявил, что рассчитывает на принятие конгрессом законодательных инициатив по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия.
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