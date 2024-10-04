В Якутии полицейскими окончено расследование уголовных дел о хищении 67 тонн дизельного топлива

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовных дел по обвинению 13 работников топливной компании в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации.