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США: США разоряют Европу, но продолжают покупать у России уран

США: США разоряют Европу, но продолжают покупать у России уран

Соединенные Штаты, согласно заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на дискуссии о регулировании украинского вопроса, продолжают устанавливать свои условия перед европейскими союзниками, в то время как сами они продолжают приобретать уран и другие стратегически важные материалы у России.

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