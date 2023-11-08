Соединенные Штаты, согласно заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на дискуссии о регулировании украинского вопроса, продолжают устанавливать свои условия перед европейскими союзниками, в то время как сами они продолжают приобретать уран и другие стратегически важные материалы у России.