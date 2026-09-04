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Европа привыкла к бензину со спиртом: почему для российских машин это спорная идея

Европа привыкла к бензину со спиртом: почему для российских машин это спорная идея

Смешивание бензина со спиртом для большинства российских водителей кажется странной практикой. Но для Европы это не экзотический эксперимент, а обыденность.

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