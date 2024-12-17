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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае сотрудники Госавтоинспекции в рамках акции «Я - заметный пешеход!» организовали для школьников мастер-класс

В Приморском крае в рамках спецпроекта МВД России «Полиция на страже детства» сотрудники полиции проводят тематические мероприятия с детьми и подростками.

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