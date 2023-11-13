Фредерик Вассёр: Все в Формуле 1 понимают, что этап в Лас-Вегасе будет непростым

Фредерик Вассёр: Все в Формуле 1 понимают, что этап в Лас-Вегасе будет непростымFerrariРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр надеется, что первый с 1982 года Гран При Лас-Вегаса Формулы 1 пройдет без проблем.