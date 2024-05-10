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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» уже не спасется, а второй команды, заслуживающей вылета, нет». Булатов об РПЛ

«Сочи» уже не спасется — слишком большое отставание. Хотя весной они очень прилично смотрятся: новых футболистов взяли, тренера, игра есть.

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