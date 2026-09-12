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Воронежские новости

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Завтра похолодание до +13 градусов и юго-восточный ветер

Завтра похолодание до +13 градусов и юго-восточный ветер

Завтра похолодает до +13 ночью и +15 днём. Меняется ветер и давление. Не пропустите подробности!Сегодня 12 сентября температура воздуха составляет +19 градусов.

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