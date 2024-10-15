В Госдуме сообщили, кому поднимут пенсии в следующем году

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России увеличатся на 7,3% — причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и не работающих, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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