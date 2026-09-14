Как выглядит бульвар на улице Аванесова в Барнауле, который ждет реконструкция. Фото

Когда-то здесь был пруд со знаменитой скульптурой мальчика с удочкой, а теперь власти готовят проект комплексного благоустройства территории Бульвар на Аванесова, сентябрь 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.
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