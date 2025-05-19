"В такое можно только вляпаться": Москва посоветовала Румынии "отмываться самой" после скандальных выборов

Москва посоветовала Румынии "отмываться самой" после скандальных выборов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что избирательный процесс в европейской стране трудно назвать выборами.
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