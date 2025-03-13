Экологическая опасность возле Кишинева: EcoDava требует немедленного вмешательства властей

Вице-председатель организации EcoDava Николай Паскару обратился к властям с заявлением об экологической опасности, которую представляет несанкционированная свалка, расположенная между населенными пунктами Порумбены и Крикова.
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