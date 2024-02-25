Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может составить более 5 трлн рублей

Олег Самойлов Это ПОКА! Потом еще встанет вопрос по ущербу за разрушение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Белгорода и области, а также Курской и Воронежской, ну, и естественно разрушения в Москве и Подмосковье, а также везде, где майдауны умудрились достать! В копеечку сие вкатится!

аг александр град Вопрос - а кто будет выплачивать? Эти упоротые - никогда! Украины не будет, нацики разбегутся по Европе и не только… Выплата - вопрос риторический. Они и Америке должны и Европе по гроб жизни.