Предварительный ущерб, нанесенный бюджету Крыма энергетической блокадой 2015 года, оценивается в пять триллионов рублей, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может составить более 5 трлн рублей
Комментарии
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Олег Самойлов
Это ПОКА! Потом еще встанет вопрос по ущербу за разрушение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Белгорода и области, а также Курской и Воронежской, ну, и естественно разрушения в Москве и Подмосковье, а также везде, где майдауны умудрились достать! В копеечку сие вкатится!
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16 час.
аг
александр град
Вопрос - а кто будет выплачивать? Эти упоротые - никогда! Украины не будет, нацики разбегутся по Европе и не только… Выплата - вопрос риторический. Они и Америке должны и Европе по гроб жизни.
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15 час.
Дмитрий Боев
Ещё и водяная блокада и транспортная, в результате которой пришлось проектировать и строить Крымский мост. И все расходы на это - вина укроблокад Крыма.
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13 час.
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