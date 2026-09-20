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Царьград

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Саакашвили исполнил гимн Украины в тбилисской суде

Саакашвили исполнил гимн Украины в тбилисской суде

Михаил Саакашвили спел гимн Украины на судебном заседании в Тбилиси, где находится под арестом. Он призывал передать его Украине в рамках обмена пленными, но грузинские власти отказали.

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