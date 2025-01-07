Названы страны, которые переживут последствия глобальной ядерной войны

Взрыв ядерной бомбы / © Getty Images / iStockphoto Как отметили сотрудники Университета Отаго, даже в случае такой ядерной войны останутся пять государств, которые смогут пережить последствия конфликта, в том числе дефицит продовольствия и массовый голод.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии