Зоопарк Казани показал на видео, как выглядит формула «идеального утра субботы»

Встать пораньше и идти гулять – так выглядит формула идеального субботнего утра. Об этом сообщили в телеграм-канале казанского зоопарка и в качестве доказательств показали, как «эту задачу решает» поросенок по имени Булочка.
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