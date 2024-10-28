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Трамп четырежды упомянул Россию в ходе масштабного митинга в Нью-Йорке

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп провел 27 октября масштабный митинг на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, во время которого четырежды упомянул Россию.

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