Трамп четырежды упомянул Россию в ходе масштабного митинга в Нью-Йорке

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп провел 27 октября масштабный митинг на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, во время которого четырежды упомянул Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии